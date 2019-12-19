Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти. Трансляцию мероприятия ведет телеканал Россия 24.
«Самые тяжелые события [во время руководства страной] — это, конечно, крупные теракты. Это Беслан, никогда не забуду. Это теракт на Дубровке!» —сказал он.
10 декабря Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане является его личной болью.
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. 23 октября 2002-го боевики захватили заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», 916 человек удерживали больше двух суток. Теракт унес жизни 130 человек.
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