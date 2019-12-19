Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти. Трансляцию мероприятия ведет телеканал Россия 24.

«Самые тяжелые события [во время руководства страной] — это, конечно, крупные теракты. Это Беслан, никогда не забуду. Это теракт на Дубровке!» —сказал он.

Материалы по теме «Большая часть из нас должна была погибнуть» 15 лет трагедии Беслана. Как офицеры «Альфы» первыми пошли на штурм и оказались в аду

10 декабря Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане является его личной болью.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. 23 октября 2002-го боевики захватили заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», 916 человек удерживали больше двух суток. Теракт унес жизни 130 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!