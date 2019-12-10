Путин назвал теракт в Беслане личной болью

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане является его личной болью, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 декабря.

«Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Путин на заседании Совета по правам человека.

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В апреле 2015 года Путин назвал террористические акты в театре на Дубровке и в Беслане самыми трагическими событиями за время его пребывания на посту главы государства.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа. Ответственность за случившееся взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

23 октября 2002-го боевики захватили заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», 916 человек удерживали больше двух суток. Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. Теракт унес жизни 130 человек.

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