Единственный спасший людей в Беслане переговорщик назвал причину трагедии

Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который был единственным переговорщиком в Беслане, общавшимся с террористами лично, после чего ему удалось убедить захватчиков освободить 26 человек, рассказал, что, на его взгляд, стало причиной гибели столь большого числа людей. Интервью с ним стало частью документального фильма Юрия Дудя «Беслан. Помни», опубликованного на канале журналиста в Youtube в понедельник, 2 сентября.

«У нас есть одна проблема, которую я заметил еще давно-давно. Надо сделать в государстве так, чтобы жизнь каждого человека была на вес золота. И вот этому подчинить всю стратегию государства», — сказал Аушев, отвечая на вопрос, почему в ходе теракта в Беслане были допущены те же ошибки, что и ранее.

Он считает, что в нашей стране нужно заканчивать жить в соответствии с лозунгом «Бабы нарожают».

«У нас, к сожалению, к людям отношение — "нарожают". Вот этого у нас нету до конца — отношения. У нас надо в государстве так сделать, чтобы человек был в основе всего и вся», — уверен бывший глава Ингушетии.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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