Выживший в Беслане заложник рассказал о пробуждении в мешке для трупов

Выживший в теракте в Беслане заложник Стас Бокоев, которому на тот момент было 14 лет, рассказал, как очнулся после штурма в мешке для трупов. Интервью у Бокоева взял журналист Юрий Дудь, оно стало частью документального фильма «Беслан. Помни», опубликованного на канале журналиста в Youtube в понедельник, 2 сентября.

Бокоев рассказал, что родился с зеркальным расположением органов, то есть сердце у него справа. Он предположил, что именно из-за этого спасатели не поняли, что он жив.

Перед тем как оказаться в мешке, Бокоев сбежал из школы с другими заложниками и оказался возле хазара (дома, где отмечаются праздники). Там он прислонился к стене и потерял сознание. Затем он очнулся в палатке МЧС и рассказал сотруднику, где у него ранения. «Говорю: "У меня вот здесь очень сильно болит (показывает на левый бок — прим. «Ленты.ру»)". А там у меня полпули было, осколок застрял, легкое не порвал. В этот момент я отключился», — рассказал Бокоев. В следующий раз он очнулся в мешке.

«Затем я лежу и просыпаюсь в целлофановом мешке для трупов. Меня накрывали уже, типа я умер. Моя одноклассница рядом оказалась, я не знаю, каким чудом, я в этот момент глаза открыл. Из-за того что я много потерял крови, они не прослушали. Сердце справа у меня, и они подумали, что я "отъехал". Когда они увидели, что я глаза открыл, сходу меня оттуда вытащили, и потом я оказался в больнице», — рассказал мужчина. Он отметил, что к тому моменту у него остались силы, только чтобы открыть глаза, — он практически не мог двигаться.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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