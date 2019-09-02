Единственный спасший людей в Беслане переговорщик раскрыл детали своего участия

Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев раскрыл детали своего участия в переговорах с террористами в Беслане, в ходе которых ему удалось вывести из захваченной школы 26 человек. Интервью с ним стало частью документального фильма Юрия Дудя «Беслан. Помни», опубликованного на канале журналиста в Youtube в понедельник, 2 сентября.

«[Бизнесмен] Михаил Гуцериев вошел в связь с так называемым пресс-секретарем отряда, который захватил вот эту школу. И я говорю: "Соедини меня с ним". Он меня соединил. Я говорю: "Я такой-то такой-то. Хотел бы зайти в школу". Он мне сказал: "Подождите". Я ждал где-то час. Потом он опять вышел на связь и сказал: "Хорошо, заходите". Мне подсказали маршрут, которым я должен зайти, и я пошел», — рассказал он.

По словам бывшего главы Ингушетии, его попросил приехать в Беслан тогдашний руководитель МЧС Сергей Шойгу.

«Я так понял, почему меня пригласили, потому что они требовали, чтобы к ним зашел либо [Александр] Дзасохов, президент Северной Осетии, либо [Мурат] Зязиков, либо [Леонид] Рошаль, детский врач. Но видно, они все трое не заходили. Надо было, чтобы кто-то зашел. И видно, вспомнили про меня», — рассуждает Аушев.

Также он резко высказался по поводу поведения в дни теракта своего преемника на посту главы Ингушетии Мурата Зязикова, который не пошел в захваченную школу.

«Не знаю [почему Дзасохов и Зязиков не пошли в захваченную школу]. Дзасохов мне сказал, что ему запретили заходить. […] А Зязиков исчез. Одним словом, трус», — резюмировал переговорщик.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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