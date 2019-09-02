Описана реакция детей Беслана на вошедшего в школу спецназовца

В момент, когда во время штурма захваченной боевиками школы в Беслане в здание начали проникать бойцы спецназа, заложники почувствовали, что они не одни, рассказала один из организаторов комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева, потерявшая в теракте сына Заура. Интервью с ней стало частью документального фильма Юрия Дудя «Беслан. Помни», опубликованного на канале журналиста в Youtube в понедельник, 2 сентября.

«Влетел боец, он на железном столе стоял, к нему кинулись человек десять детей. Они кричали "Папа, папа!", хватали его за сапог. И он не мог сдвинуться с места, потому что обстреливали», — рассказала Дудиева.

По ее словам, так продолжалось до тех пор, пока в помещение не проник еще одни спецназовец, что позволило первому укрыть детей.

«Тут врывался другой [спецназовец], и первый падал на пол с детьми, чтобы дети хотя бы легли, а отстреливался другой», — рассказала она.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!