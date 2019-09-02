Выживший в Беслане заложник рассказал о галлюцинациях от жажды перед штурмом

Выживший в теракте в Беслане заложник Стас Бокоев, которому на тот момент было 14 лет, рассказал, что вечером второго дня у него начались галлюцинации из-за обезвоживания. Интервью с ним стало частью документального фильма Юрия Дудя «Беслан. Помни», опубликованного на канале журналиста в YouTube в понедельник, 2 сентября.

«У меня создалось впечатление за минут 20 до взрыва, что ребята выходили на улицу, и там во дворе был кран, из которого вода всегда текла. У меня создалось впечатление, что ребят выпускали на улицу воды попить. Я сижу и соседу говорю: "Вадик, там, по ходу, можно воды попить". И в тот момент, как я встал, долбануло... Звуков не слышал, кто-то бежал по тебе, кто-то упал на тебя, следом еще один взрыв был», — рассказал Бокоев.

После взрыва Бокоев обнаружил, что у него из горла хлещет кровь. Он перетянул рану тряпкой, перевалился через высокий подоконник и упал коленями на кирпичи.

«Там все как в тумане. К тому моменту звук [слух] пришел, я слышал стрельбу, крики — штурм начался, стрелять начали с обеих сторон. И выход был в дальнем углу территории школы через гаражи — мы туда все ломанулись», — рассказал Стас.

О том, как сильно заложники страдали без воды, в интервью «Ленте.ру» рассказал Асламбек Аслаханов, в то время работавший на должности помощника президента и выходивший на связь с террористами: «Я помню одну девочку, которая оттуда выбежала. Она первым делом побежала не к родителям, а схватила бутылку воды и начала пить. До такого состояния довели детей».

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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