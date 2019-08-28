Аушев рассказал о переговорах с террористами в Беслане

Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев рассказал об участии в переговорах с террористами, захватившими школу в Беслане в 2004 году, в ходе которых ему удалось убедить захватчиков освободить 26 человек. Интервью с политиком стало частью документального фильма «Новой газеты» «Школа номер один», который был опубликован на Youtube в среду, 28 августа.

«Я ему говорю: "Грудничков отпусти. Зачем тебе груднички?" Он говорит: "Мы не отпустим". Я: "Ну груднички зачем тебе? Они же вот такие [маленькие], вообще ни в чем не виновные. Они еще вообще ничего в жизни не видели". Что-то такое наговорил ему. В конце концов он согласился», — сказал Аушев.

По его словам, когда всех грудных детей посчитали, их оказалось 15. После этого он попросил отпустить и их матерей, которые тоже были в заложниках.

«Потом я говорю: "Ну и матерей. Как они без молока?" Надавил на горские наши точки болевые», — рассказал бывший президент Ингушетии.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 333 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

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