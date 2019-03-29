В записках захвативших школу в Беслане боевиков увидели угрозу

Сайт «Правда Беслана», который занимается общественным расследованием теракта 2004 года в северо-осетинском городе, по требованию Роскомнадзора удалил страницу с фотографиями записок, которые передавали террористы. Об этом сообщила на своей странице в Facebook главный редактор сайта Марина Литвинович.

Она опубликовала письмо надзорного органа, в котором ведомство ссылается на решение Никулинского суда Москвы 2011 года — тогда содержимое одной из записок признали экстремистским. Литвинович отметила, что обе записки находятся в материалах уголовного дела и оглашались на суде, но в интернете это распространять нельзя.

«Я настаиваю — данная информация является общественно значимой, и закрывать к ней доступ нельзя!» — добавила редактор. По ее словам, записки доказывают, что террористы были готовы к переговорам с властями.

«Правда Беслана» обнародовала записку боевика Шамиля Басаева, переданную 2 сентября 2004 года бывшему президенту Ингушетии Руслану Аушеву. Руководитель региона выступал в качестве переговорщика и вывел из захваченной террористами школы 26 заложников. О записке стало известно спустя год в ходе открытого судебного процесса над единственным пойманным спецслужбами боевиком Нурпашой Кулаевым.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 333 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

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