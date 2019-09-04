Раскрыта подготовка бойни в школе в годовщину Беслана

Нападение на школу в городе Кушва Свердловской области планировали два двоюродных 16-летних брата, о задержании которых стало известно накануне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, Алексей Ю. и Максим Е. (имена подростков изменены) родились в нормальных обеспеченных семьях. Один учился в школе №1 города Кушва, другой — в Баранчинском электромеханическом техникуме. Популярностью среди одноклассников они не пользовались. «Зимой он (Алексей — прим. «Ленты.ру») что-то с одноклассником не поделил, и тот его сильно избил. Наверное, в тот день он и обиделся на весь мир, затаил обиду», — рассказывает один из учеников.

Впервые о планах расстрелять одноклассников Алексей рассказал в апреле этого года однокласснице Кристине, в которую был влюблен. Та поддерживала с ним дружеские отношения, но встречалась с другим. «Мечтаю умереть в школе, — писал он (переписка есть в распоряжении «Комсомольской правды»). — А перед этим зайти туда и устроить бойню. Мы с братом давно думаем об этом». В этой же переписке он сообщил, что у них уже есть ружье, травматический пистолет, охотничий карабин. Весной им не удалось осуществить план, поскольку Максиму еще не был заказан бронежилет.

Как пишет «Комсомольская правда», летом Алексей и Максим уже были готовы к нападению — в это время как раз по почте пришел бронежилет, но встал вопрос о взрывчатке. Достать ее оказалось сложно, учащиеся занимались поисками в социальных сетях, в сообществах для анархистов и любителей оружия. Все это время они ходили в тир и отрабатывали стрельбу.

«Совсем скоро я поеду в Магнитогорск к родственникам и возьму ненадолго автомат Калашникова. С ним будет проще убивать», — писал Алексей Кристине. Девушка убеждала его этого не делать. Молодой человек заверил ее, что у него все спланировано: «Боюсь, что покончу с собой раньше и не увижу, как все они умирают».

Накануне, 3 сентября, стало известно, что подростков задержали. Сейчас они арестованы. В УФСБ и управлении Следственного комитета по Свердловской области не прокомментировали произошедшее.

Теракт в школе Беслана произошел 1–3 сентября 2004 года. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



