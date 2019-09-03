Номер с пистолетами на школьной линейке в годовщину Беслана возмутил россиян

В Воронеже на открытии одной из школ 2 сентября для школьников провели показательное выступление подростков в камуфляже, которые наставили на детей дула пистолетов. Об этом сообщило издание «Moe! Online» со ссылкой на родителей учащихся.

Мать одного из первоклассников, Анна, возмутилась, что подобное выступление устроили в годовщину теракта в Беслане, так как эти события «подсознательно в голове». Она отметила, что линейка началась хорошо — с песен и рэпа.

«И тут выбежали подростки в камуфляже и стали показывать приемы рукопашного боя, махали каким-то флагом, выстраивали фигуры, а потом в одном из эпизодов использовали пистолеты. С переката они поднимались и изображали прицеливание. И целились в наших детей. Неужели нельзя было так номер организовать, чтобы дула в другую сторону были направлены? Или вообще без оружия. Дети-то про Беслан не знают, а у меня от такой картины аж сердце замерло», — говорит Анна.

Она отметила, что первоклассники не понимали, что происходит, и никто не испугался. Директор школы рассказала изданию, что выступление было согласованным, а оружие — ненастоящим, перед детьми выступали активисты военно-патриотического клуба.

Ранее в Санкт-Петербурге на линейку в школе № 540 пригласили сотрудников ОМОНа, которые провели показательное задержание преступников. Как рассказали в Росгвардии, выступление провел ОМОН потому, что в данной школе учатся дети сотрудников силовых структур. Кроме того, школьникам хотели показать, на что способны бойцы ведомства — «в хорошем смысле слова».

Теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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