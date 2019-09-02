Появление ОМОНа на школьной линейке объяснили

Сотрудники Росгвардии провели показательное выступление в школе №540 в Санкт-Петербурге, потому что там учатся дети служащих силовых структур. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщил источник в ведомстве.

«Был запрос от руководства гимназии с просьбой продемонстрировать возможности Росгвардии, на что способны бойцы, ну в хорошем смысле слова. Многие из детей слышат рассказы, чем папа занимается на работе. Ученики смогли посмотреть на тренировочном варианте, чем приходится заниматься их родителям», — сказал собеседник канала.

Он отметил, что программу согласовали с учетом мнения педагогического коллектива, школьных психологов и старшеклассников. По словам источника, на линейке предупреждали, что будет показан захват. Представитель Росгвардии также не подтвердил версию о том, что линейка иллюстрировала разгоны митингов — она демонстрировала задержание особо опасных преступников, а также показывала возможности Росгвардии по обеспечению правопорядка.

Ранее 2 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление. На нем продемонстрировали, как задерживают преступников: из автомобиля выбежали люди, скрутили мужчину, погрузили в машину и уехали.

В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что у детей была выездная линейка, и родители знали о программе мероприятия. Там отметили, что «дети в восторге».

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