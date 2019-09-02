ОМОН провел для российских школьников показательное задержание

В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление. Об этом сообщили в образовательном учреждении, передает TJournal.

Ученик рассказал изданию, что во время выступления около школы стояла машина, возле нее — человек. Позже к ней подъехали автомобили полиции и ОМОНа. «Из второй выбежали люди, скрутили мужика, погрузили в машину, потом все развернулись и уехали», — рассказал школьник.

Другие ученики сообщили, что человека «скрутили и засунули в машину». Еще одна ученица отметила, что не видела выступление ОМОНа, но подтвердила, что снимок с силовиками был сделан на месте проведения линейки. По мнению очевидцев, выступление организовали, чтобы показать, что «силовики не такие плохие, как о них говорят», отмечает TJ.

В пресс-службе администрации Приморского района Telegram-каналу «Подъем» рассказали, что у детей была выездная линейка, и родители знали о программе мероприятия. Там отметили, что «дети в восторге».

«В рамках мероприятия были действительно показательные выступления ОМОНа. Они просто демонстрировали свою работу. У нас же бывают мероприятия "Мой папа — пожарный". Это то же самое», — заявили в администрации.

Ранее в поселке Ревякино Тульской области для жителей организовали праздник в честь Дня флага России, во время которого бойцы Росгвардии начали стрельбу холостыми патронами. Мероприятие состоялось 22 августа. В «разгар праздника» на площадь выехал микроавтобус, из него выскочили бойцы, которые, «заняв круговую оборону, открыли стрельбу во все стороны».

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