На Урале устроили показательный захват заложников в память о Беслане

В Екатеринбурге прошел патриотический квест для детей и подростков «Наши в городе», в ходе которого был инсценирован захват школьников в заложники. Об этом сообщает издание 66.ru.

Квест прошел при поддержке общественного движения «Казачий дозор», Росгвардии, Уральского фонда помощи инвалидам, организации помощи людям с расстройством аутического спектра «Дорида», молодежной организации «Русское будущее», МВД, клуба экстремального туризма и других организаций. Мероприятие посвятили Куликовской битве, переходу русских войск под командованием Александра Суворова через Альпы, 70-летию со дня рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, а также памяти жертв теракта в Беслане.

На портале «Земля мастеров» опубликована программа квеста. Школьники должны были поучаствовать в общей молитве, собрать и разобрать автомат Калашникова, а также спеленать ребенка. Помимо этого, в распорядок дня входили запуск голубей, «сдача казачьих традиционных нормативов» и реконструкция «местного боя времен чеченской войны».

Показательные выступления продлились пять минут, потому что «многое забыли показать». Во время этого этапа спецназовцы и захватили школьников в заложники. Мероприятие закончилось стрельбой и минутой молчания в память о погибших во время теракта.

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«Стратегическая цель мероприятия — воспитание молодежи патриотами нашей страны с активной гражданской позицией в духе славных героических традиций отечественной истории, способными противостоять современным вызовам, встающим перед нашей Родиной — Россией — как в настоящее время, так и в будущем, а также вовлечение детей-инвалидов в активную молодежную среду», — указано в положении о проведении квеста.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане и взяли в заложники больше тысячи человек. Через три дня силовики начали штурм школы. Во время спецоперации погибло 334 человека, в том числе 186 детей.

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