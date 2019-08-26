Росгвардейцы устроили праздник со стрельбой холостыми и довели россиян до слез

@bazabazon / Telegram

В поселке Ревякино в Ясногорском районе Тульской области для жителей организовали праздник в честь Дня флага России, во время которого бойцы Росгвардии начали стрельбу холостыми патронами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мероприятие состоялось 22 августа. Как пишет Baza, в «разгар праздника» на площадь выехал микроавтобус, из него выскочили бойцы, которые, «заняв круговую оборону, открыли стрельбу во все стороны».

«Отвернитесь! Аж пули летят. И это концерт! Устроить такое, это дебилизм вообще, это какой-то кошмар», — говорит одна из местных жительниц на записи. Ее слова периодически перекрывают звуки выстрелов.

На кадрах видно, как одна из женщин отходит подальше от площади, пока мужчины продолжают сидеть на скамейках. Как отметила Baza, некоторые женщины и дети начали плакать.

Ранее в Ульяновске после проверки уволили сотрудника Росгвардии, который отказался реагировать на нападение пьяного пассажира на таксиста, сославшись на обеденный перерыв — в тот момент мужчина покупал с коллегой шаурму. Напарника бойца и его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

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