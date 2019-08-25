Росгвардия решила закупить пистолеты-электрошокеры почти на 4 миллиона рублей

Росгвардия разместила на сайте госзакупок тендер на покупку 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм», он стоит 3 миллиона 741 тысячу рублей. Внимание на это обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Цена одного пистолета составляет 8,7 тысячи рублей, устройства оснащены фонарем и лазерной указкой. Согласно описанию, шокер может работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который обяжет военнослужащих Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить. Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер. Такое правило уже обязательно для полицейских, но не распространяется на росгвардейцев.

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