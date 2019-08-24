Росгвардейцев захотели лишить анонимности

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет военнослужащих Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает ТАСС.

Документ внес сенатор Владимир Лукин. Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер. Такое правило уже обязательно для полицейских, но не распространяется на росгвардейцев.

По мнению автора законопроекта, так каждый сотрудник будет осознавать, что его личность легко установить, а это, в свою очередь, «дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола». «К ним [полицейским и росгвардейцам] должны предъявляться одинаковые повышенные требования при выполнении служебных обязанностей», — добавил Лукин.

Он также раскритиковал введение нагрудных знаков в полиции из-за их «нечитаемости». «Знак содержал мелкий шрифт, блестящую поверхность, не позволяя прочесть номер иначе, как с близкого расстояния под определенным углом. Кроме того, нагрудный знак легко скрывался за отворотами одежды», — сказал сенатор.

В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно. Там сослались на Федеральный закон «О войсках национальной гвардии», который не обязывает бойцов предъявлять удостоверение, а также называть свои фамилию, должность и звание, писало РИА Новости. Кроме того, сотрудники имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи.

В пятницу, 23 августа, стало известно, что Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.

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