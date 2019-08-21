Кудрин оценил действия силовиков на митингах в Москве

Сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу в отношении участников последних митингов в Москве. Об этом заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем Twitter-аккаунте.

«Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле», — добавил он.

Кудрин также поддержал обращение Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека к руководству МВД, Росгвардии и Следственного комитета России (СКР). В нем организация просит ведомства «проверить информацию о необоснованном и незаконном применении специальных средств и физической силы сотрудниками охраны правопорядка по отношению к участникам митингов, которые прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа».

Ранее 21 августа сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль ситуацию с выборами в Мосгордуму, на фоне которой состоялись акции протеста. О своем решении градоначальник сообщил на встрече с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

10 августа в центре столицы состоялся санкционированный митинг. После его окончания некоторые протестующие начали собираться в другом месте, устроив беспорядки и перекрыв дорогу на Маросейке. Там один из полицейских ударил участницу акции Дарью Сосновскую в живот. Пострадавшая подала в Следственный комитет заявление, в котором указала, что ее также ударили по голове около автозака.

Митинги, в том числе несанкционированные, начались в Москве в конце июля после отказа в участии в выборах 57 кандидатам — в основном представителям так называемой несистемной либеральной оппозиции. Отказ им избиркомы мотивировали наличием у них большого количества недействительных подписей — например, поддельных и от уже умерших людей. О том, что эти кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

После одной из несогласованных акций было возбуждено дело о массовых беспорядках.

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