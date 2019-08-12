Стали известны подробности жесткого задержания девушки на митинге в Москве

Избитая на митинге сотрудником полиции Дарья Сосновская подала заявление в Следственный комитет. Об этом в понедельник, 12 августа, «Ленте.ру» сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.

«Мы подали заявление по факту превышения сотрудником должностных полномочий и нанесения телесных повреждений. После случившегося у Дарьи диагностировали ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа. У нее сохраняется плохое самочувствие, тошнота, головная боль, боль в животе. Сейчас она находится дома, но, если ей станет хуже, не исключено, что придется вновь обращаться за медицинской помощью», — сказала Молоканова.

По словам адвоката, девушку задержали на акции после того, как та сделала замечание сотруднику полиции, волочившему по земле инвалида. Она собиралась идти дальше, но обернулась и увидела, как полицейские бегут уже в ее сторону. Сотрудники стали выкручивать ей руки, задержали и повезли в отдел. Оттуда девушку отпустили, выписав ей повестку в суд по части 5 статьи 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга») КоАП.

Видеозапись с грубым задержанием получила широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов ведут девушку, держа под руки, а затем один из них бьет задержанную в живот.

После публикации видео в СМИ в Росгвардии заявили, что запечатленные на кадрах сотрудники не относятся к подразделениям ведомства. Адвокат Татьяна Молоканова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что ударивший Дарью, вероятней всего, сотрудник МВД.

10 августа сообщалось, что полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Задержания начались, когда участники согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова после его завершения начали собираться в центре Москвы у памятника героям Плевны. Из-за несанкционированной акции было перекрыто движение транспорта по Маросейке.

telegram t.me/pchikov

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!