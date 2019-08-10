На несанкционированной «прогулке» после митинга в Москве начались задержания

Сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти человек, собравшихся в центре Москвы у памятника героям Плевны после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова, передает ТАСС в субботу, 10 августа.

Сообщается, что после окончания митинга некоторые его участники направились в район Китай-города «на прогулку» и стали собираться возле памятника. Полицейские и сотрудники Росгвардии начали задерживать участников несанкционированной акции.

Агентство отмечает, что из-за несанкционированной акции перекрыто движение транспорта по Маросейке.

Ранее сообщалось, что, по данным столичного главка МВД, в согласованном властями митинге на проспекте Сахарова приняли участие порядка 20 тысяч человек. Как отмечается в сообщении, данное число было зафиксировано на пике мероприятия. При этом случаев нарушения общественного порядка правоохранители не зарегистрировали.

1 августа столичная мэрия согласовала митинг за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимальное число участников не должно было превышать 100 тысяч человек.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

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