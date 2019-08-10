Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова

Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом написал написал на своей странице в Facebook журналист Александр Лютиков.

По его словам, они с Дудем вместе пришли на митинг, после чего тот назвал происходящее «тухляком» и заявил: «Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?».

После этого, как утверждает Лютиков, они отправились на фестиваль «Панки в городе».

Ранее Дудь сообщил у себя в Twitter, что после участия в митинге поедет на фестиваль «Панки в городе», где выступит ведущим.

По данным столичной полиции, митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму собрал 20 тысяч человек.

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