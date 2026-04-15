Число терактов в России удвоилось

Гуцан: Число терактов в 2025 году удвоилось за счет беспилотников и артиллерии

Число терактов в России за 2025 год увеличилось вдвое за счет беспилотных и артиллерийских атак. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По словам Гуцана, увеличение количества терактов напрямую связано с нарастающей агрессией против России. «В этих условиях по требованиям прокуроров владельцами предприятий промышленности, энергетики, транспорта укреплен их периметр, закуплены доступные средства защиты, радиоэлектронной борьбы и другие», — заявил он.

Кроме терактов растет и число экстремистских проявлений. В большинстве случаев, как сообщил генпрокурор, они совершены с использованием интернета. В связи с этим за минувший год прокуратура приняла ряд мер. В их числе — блокировка 62 тысяч интернет-страниц и признание нежелательными 112 организаций.

Ранее Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске дал 6,5 года воспитательной колонии 17-летнему юноше, который попытался совершить теракт по заданию Службы безопасности Украины.

