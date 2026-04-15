По делу о попытке пустить под откос поезд признали виновным подростка

В Новосибирске суд приговорил подростка к 6,5 года колонии за попытку теракта

Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске дал 6,5 года воспитательной колонии 17-летнему юноше, который попытался совершить теракт по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что в начале 2025 года подросток из Томской области вступил в организацию, нацеленную на смену конституционного строя в России. Юноша установил контакт с ее представителем и в апреле 2025 года согласился за вознаграждение на железнодорожных путях выполнить задание.

Подросток нашел подходящий участок, согласовал его, а 25 апреля там снял соединяющие между собой рельсы накладки, из-за чего поезд мог сойти.

Несовершеннолетнего признали виновным по статьям о приготовлении к совершению теракта и госизмене.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что российскую молодежь стали вербовать для диверсий и терактов через сайты, предлагающие быстрый заработок.