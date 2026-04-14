12:19, 14 апреля 2026

Раскрыт новый способ вербовки российской молодежи для терактов и диверсий

Бортников: Молодежь вербуют для терактов через предложения о быстром заработке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

Молодежь вербуют для диверсий и терактов через сайты, предлагающие быстрый заработок. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

По данным Бортникова, также предполагаемых исполнителей ищут на игровых онлайн-платформах.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали трех человек за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Один из них — 17-летний подросток. Ему заплатили 50 тысяч рублей после того, как он выполнил задания куратора.

