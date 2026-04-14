Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 14 апреля 2026

Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

Варвара Митина (редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек за подготовку теракта против высокопоставленного силовика. Об этом пишет ТАСС.

Один из задержанных — 46-летний украинский военный. Двое остальных — 36-летний гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России.

Украинский военнослужащий принимал участие в боевых действиях против Российской армии на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года он был завербован и направлен в Москву. Для подготовки этого теракта военный получил компоненты взрывного устройства, сам собрал взрывное устройство, которое разместил в багажнике электроскутера. Транспортное средство он привез к бизнес-центру в Москве для дистанционного подрыва.

Гражданин Молдавии арендовал машину, на которой заранее приехал к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию, чтобы организаторы преступления наблюдали за его последствиями в режиме реального времени.

Российский подросток за деньги от Киева снял территорию вокруг бизнес-центра, чтобы определить место парковки электроскутера с бомбой, которая была закамуфлирована под пауэрбанк. Эти кадры он отправил злоумышленникам.

Аналогичная тактика применялась при совершении теракта в отношении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника-майора Ильи Поликарпова. Ранее «Лента.ру» разбиралась, почему такие теракты стали возможны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Культовую рэп-группу включат в Зал славы рок-н-ролла

    Бритни Спирс смутила фанатов видео в прозрачном боди на фоне новостей о рехабе

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok