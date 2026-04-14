Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

В Москве ФСБ задержала 3 готовивших теракт против высокопоставленного силовика

В Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек за подготовку теракта против высокопоставленного силовика. Об этом пишет ТАСС.

Один из задержанных — 46-летний украинский военный. Двое остальных — 36-летний гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России.

Украинский военнослужащий принимал участие в боевых действиях против Российской армии на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года он был завербован и направлен в Москву. Для подготовки этого теракта военный получил компоненты взрывного устройства, сам собрал взрывное устройство, которое разместил в багажнике электроскутера. Транспортное средство он привез к бизнес-центру в Москве для дистанционного подрыва.

Гражданин Молдавии арендовал машину, на которой заранее приехал к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию, чтобы организаторы преступления наблюдали за его последствиями в режиме реального времени.

Российский подросток за деньги от Киева снял территорию вокруг бизнес-центра, чтобы определить место парковки электроскутера с бомбой, которая была закамуфлирована под пауэрбанк. Эти кадры он отправил злоумышленникам.

Аналогичная тактика применялась при совершении теракта в отношении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника-майора Ильи Поликарпова.