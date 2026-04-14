Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

Участник подготовки подрыва силовика в Москве получил 50 тысяч рублей

Участник подготовки подрыва высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов в Москве получил 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, 17-летний россиянин получил эти деньги после того, как выполнил задание куратора: купил Wi-Fi камеру и роутер для слежки, а также снял на видео путь до необходимого бизнес-центра и обстановку там. Связь с куратором была установлена в одном из мессенджеров, где мужчина откликнулся на объявление о подработке.

О задержании трех человек, готовивших теракт против силовика, сообщалось ранее 14 апреля. Один из них — 46-летний украинский военный. Задержание попало на видео.