Задержание готовивших теракт против российского силовика агентов Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания украинских агентов, готовивших теракт против высокопоставленного российского силовика. Ролик публикует ТАСС.
На кадрах видно, как сотрудники спецназа хватают на улице подозреваемого и скручивают ему руки за спиной, после чего сажают в фургон. Позже мужчина на допросе рассказал о том, что ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), который и поручил ему отправиться в Россию для совершения теракта.
Мужчина рассказал, что по указанию куратора приобрел электроскутер и электростанцию, которые в дальнейшем должны были быть начинены взрывчаткой. Также в ролике демонстрируется задержание его сообщников, также рассказывающих о полученном от СБУ задании.
Всего в Москве сотрудники ФСБ задержали трех человек за подготовку теракта против высокопоставленного силовика.