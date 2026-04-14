10:33, 14 апреля 2026

Задержание готовивших теракт против российского силовика агентов Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания готовивших теракт против российского силовика
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания украинских агентов, готовивших теракт против высокопоставленного российского силовика. Ролик публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа хватают на улице подозреваемого и скручивают ему руки за спиной, после чего сажают в фургон. Позже мужчина на допросе рассказал о том, что ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), который и поручил ему отправиться в Россию для совершения теракта.

Мужчина рассказал, что по указанию куратора приобрел электроскутер и электростанцию, которые в дальнейшем должны были быть начинены взрывчаткой. Также в ролике демонстрируется задержание его сообщников, также рассказывающих о полученном от СБУ задании.

Всего в Москве сотрудники ФСБ задержали трех человек за подготовку теракта против высокопоставленного силовика.

    Последние новости

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
