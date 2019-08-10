На концерте в рамках митинга на проспекте Сахарова выступил рэпер Face

На концерте в рамках согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова в Москве выступил рэпер Face, который спел несколько своих песен. Об этом в субботу, 10 августа, сообщается в онлайн-трансляции, которую ведет «Коммерсантъ».

«Я не буду говорить каких-то рэперских слов. Я просто хочу, чтобы мы все прокричали одну вещь, одно слово, которое часто пытаются осквернить: Россия!» — призвал исполнитель, признавшись, что не разбирается в политике.

Как ранее сообщала «Медиазона» со ссылкой на одного из организаторов акции Петра Верзилова, московская мэрия отказалась согласовать выступление в рамках протестной акции рэперу Face, а также группам «Кровосток» и IC3PEAK.

По словам Верзилова, первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник озвучил решение властей и пояснил, что в случае нарушения запрета мероприятие будет отменено. Он не уточнил причины подобного решения. Организаторы акции в свою очередь заявили, что будут настаивать на том, чтобы выступления артистов состоялись.

По информации столичного главка полиции, к 15:00 число участников акции протеста на проспекте Академика Сахарова возросло до 15 тысяч человек.

В полиции предупредили, что в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова готовятся провокации. Правоохранители призвали всех участников акции протеста соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушения общественного порядка.

1 августа столичная мэрия согласовала митинг за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимальное число участников не должно превышать 100 тысяч человек.

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