В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов

Мэрия Москвы согласовала митинг за допуск независимых кандидатов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник, передает «Интерфакс».

Акция пройдет 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимально число участников не должно превышать 100 тысяч человек. Отмечается, что на площадке будет установлена трибуна для выступлений.

«Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа — четыре заявки, на 11 августа — два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договорённость о проведении митинга», — отметили в столичной мэрии.

В то же время незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии «Яблоко» Русакова опровергла в Facebook информацию об участии в переговорах о согласовании акции. Она подчеркнула, что была в мэрии, чтобы передать обращение о необходимости мер безопасности на несогласованном митинге 3 августа. «Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя», — написала она.

Ранее представители Либертарианской партии просили согласовать акцию на Лубянской площади 3 августа с количеством участников до 15 тысяч человек.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержали более тысячи. В результате 61 человек был арестован, еще 161 участника оштрафовали.

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