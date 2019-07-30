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Названо число арестованных после митинга 27 июля в Москве

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В Москве после несогласованной акции 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы арестовали 61 человека. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Мосгорсуд.

Большинство арестованных привлечены к ответственности по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга»). Еще 161 участника митинга оштрафовали. На рассмотрении остаются около 55 протоколов.

Всего суды Москвы рассмотрели более 220 административных материалов в отношении участников и организаторов несогласованной акции.

Ранее 30 июля Следственный комитет возбудил два уголовных дела после акции 27 июля. Оба дела возбуждены по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). 29 июля СК возбудил первое уголовное дело, пострадавшим стал боец ОМОНа по фамилии Салиев, в которого 48-летний участник акции Евгений Коваленко кинул мусорный бак. Мужчина признал вину, написал явку с повинной, его арестовали. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.

27 июля в центре Москвы состоялось шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержали более тысячи.

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