Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после несанкционированного митинга в Москве, прошедшего 27 июля в знак протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По ее словам, расследование ведется по трем частям статьи 212 УК РФ — об организации массовых беспорядков, участии в них и призывах к ним.

По данным следствия, группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, заведомо зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки. В результате 27 июля участники митинга игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.

Уголовное дело о беспорядках было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры.

Ранее 30 июля Мосгорсуд сообщил об аресте 61 человека за нарушение установленного порядка проведения митинга. Еще 161 участника акции оштрафовали. На рассмотрении остаются около 55 протоколов.

Кроме того, возбуждены три уголовных дела в связи с нападением протестующих на сотрудников Росгвардии по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сообщалось, что пострадали три бойца: в двоих неизвестные распылили слезоточивый газ. В голову третьего силовика по фамилии Перило попали обломком гранитного бордюра. Серьезных травм он не получил.

Первым фигурантом уголовного дела 29 июля стал 48-летний участник акции Евгений Коваленко, который кинул мусорный бак в бойца ОМОНа по фамилии Салиев. Подозреваемого арестовали.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Были задержаны более тысячи человек.

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