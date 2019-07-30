Генпрокурор поручил жестко пресекать нарушения общественного порядка

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве повториться не должны, и призвал усилить надзор за грядущими в сентябре выборами. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 30 июля.

«Жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», — сказал Чайка на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Ранее стало известно, что в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля пострадали как минимум два сотрудника Росгвардии. Военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа.

По данным МВД, в митинге приняли участие около 3,5 тысячи человек, задержаны более двухсот участников. Акцию протеста организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Некоторые указали в подписных листах фамилии уже умерших людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!