На акции протеста москвичей оказались сотни не москвичей

Более 600 правонарушителей, которые были задержаны 27 июля в ходе несогласованной акции оппозиции в Москве, не являются жителями столицы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе московской полиции.

«В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — сказал собеседник агентства, отметив, что разбирательство завершено.

По данным столичного главка МВД, в ходе несогласованной акции были задержаны 1074 человека. Всего на митинг, по подсчетам полиции, собрались около 3,5 тысячи граждан. Сообщалось, что 60 процентов из них являются иногородними.

Прошедший 27 июля митинг у здания столичной мэрии и в центре города организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяли в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность». О возможности провокаций в ходе митинга также предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин.

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