Названо число участников несогласованной акции у мэрии Москвы

На несогласованную акцию оппозиции в центре Москвы, проходящую у здания мэрии, собрались более 3,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по столице.

700 собравшихся — это журналисты и блогеры, заранее проинформировавшие о своем участии в освещении митинга, уточнили в полиции.

В ходе акции, как сообщали в полицейском главке, были задержаны 295 человек. По данным МВД, большинство из них не являются жителями Москвы.

Митинг у здания столичной мэрии организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность». О возможности провокаций в ходе митинга также предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

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