Собянин сообщил о готовящихся провокациях на несогласованном митинге в Москве

На несогласованном митинге, который пройдет в Москве в субботу, 27 июля, возможны серьезные провокации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что принять участие в этой акции призывают не только жителей Москвы, но и других регионов страны. При этом, по данным полиции, на мероприятии готовятся провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

«Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут», — написал градоначальник, подчеркнув, что в городе будет обеспечиваться порядок «в соответствии с действующим законом».

Организаторами не согласованного с властями митинга являются оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, они распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. При этом в ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность».

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