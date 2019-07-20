МВД насчитало 12 тысяч участников митинга оппозиции в Москве

В согласованном митинге «За допуск на выборы», проходящем в Москве на проспекте Академика Сахарова, приняли участие 12 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении столичного управления МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Организатором акции выступила Либертарианская партия России. Участники митинга собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина.

Оппозиционные кандидаты с 14 июля проводят в Москве на Трубной площади акции протеста с требованием допустить их до участия в выборах.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. На них были выдвинуты 426 человек, зарегистрированы в итоге 233 кандидата. По данным Росстата на 1 января 2019 года, численность населения Москвы составляет 12,6 миллиона людей.

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