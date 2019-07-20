В Москве начался митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался согласованный митинг «За допуск на выборы» в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Организатором митинга выступила Либертарианская партия. По данным МВД, в акции принимаются участие порядка 12 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, 16 июля, окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. В их числе сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, рок-музыкант Сергей Паук Троицкий, сотрудник ФБК Иван Жданов, муниципальный депутат округа Зюзино Константин Янкаускас, самовыдвиженец Юлия Галямина, кандидат от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, актер Андрей Соколов, член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. 15 июля комиссия отказала кандидату по 45-му округу Илье Яшину.

Их не допустили к выборам из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями, заявили в Мосгоризбиркоме.

После объявления результатов на Трубной площади в центре Москвы началась очередная акция протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов.

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