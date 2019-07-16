Независимых кандидатов не допустили до выборов в Мосгордуму

Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Избирательная комиссия 43-го избирательного округа Москвы отказалась зарегистрировать кандидатом сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Комиссия признала недействительными 712 подписей в поддержку Соболь из предоставленных 4940, еще одну — недостоверной. Таким образом, недействительными признаны 14,4 процента подписей при допустимых 10 процентах. Среди нарушений обнаружены подписи умерших людей, несоответствие паспортных данных, подписи жителей других округов и дважды оставленные подписи.

Комиссия того же округа отказала рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому. Из 4610 представленных им подписей недействительными признаны 687.

В других округах также отказали оппозиционным кандидатам: сотрудника ФБК Ивану Жданову (8-й округ), муниципальному депутату округа Зюзино Константину Янкаускасу (32-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ, самовыдвижение), Кириллу Гончарову (32-й округ, партия «Яблоко»), Дмитрию Гудкову (5-й округ), актеру Андрею Соколову (43-й округ) и члену федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергею Митрохину. 15 июля комиссия отказала кандидату по 45-му округу Илье Яшину.

После объявления результатов на Трубной площади в центре Москвы началась очередная акция протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов.

Ранее 16 июля несколько независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на встрече с руководством Центризбиркома призвали допустить их до выборов в обход предусмотренных законодательством процедур. Так, Сергей Митрохин заявил, что избирательные комиссии должны зарегистрировать всех независимых кандидатов-самовыдвиженцев, предоставивших необходимое количество подписей, так как процедура проверки подписей не работает должным образом.

14 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция, связанная с недопущением до выборов оппозиционных кандидатов Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, а также Дмитрия и Геннадия Гудковых. В Мосгоризбиркоме объяснили, что их не допустили из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями. Некоторые кандидаты в том числе принесли подписи тех, кто уже умер. В ЦИК заявили, что призывы к людям выйти на улицу со стороны независимых кандидатов говорят о слабости последних.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Мосгордумы, но наблюдает за тем, что происходит. Песков также исключил возможность отказа от сбора подписей для регистрации кандидатов на выборы.

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