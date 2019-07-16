Кандидатов в Мосгордуму уличили в слабости из-за призывов выходить на улицы

Попытки независимых кандидатов в Мосгордуму решить проблему с отказом в регистрации, призывая жителей города выходить на акции протеста, говорят об их слабости. Такое заявление сделал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, его слова приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как отметил Булаев, пока в ЦИК не видели ни одного подтвержденного случая признания недействительными подписей реальных москвичей. По словам зампреда, все подобные истории «вбрасываются» для того, чтобы вывести людей на улицы.

Он подчеркнул, что в комиссии сложившуюся ситуацию пока не расценивают как кризисную, и напомнил кандидатам о возможности обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома, если он подтвердит отказы окружных комиссий в регистрации.

14 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция, связанная с недопущением оппозиционных кандидатов до голосования. На отказ в регистрации пожаловались Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы. Между тем в Мосгоризбиркоме объяснили, что это произошло из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями. В частности, некоторые кандидаты принесли подписи избирателей, которые уже умерли.

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