В ЦИК ответили на жалобы недопущенных на выборы в Мосгордуму

В Центральной избирательной комиссии посоветовали недопущенным на выборы в Московскую городскую думу кандидатам обратиться в суд или в вышестоящую избирательную комиссию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в понедельник, 15 июля.

Как уточнил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, пока возможностью оспорить выводы московского избиркома никто не воспользовался. Он подчеркнул, что стоять над каждой подписью у ведомства «нет ни возможности, ни необходимости».

Чиновник посоветовал тем, кто жалуется на необоснованные претензии, самостоятельно почитать о своих правах и добиваться их соблюдения.

Накануне в центре Москвы прошла несогласованная акция, связанная с недопущением оппозиционных кандидатов до голосования. На отказ в регистрации пожаловались Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы. Между тем в Мосгоризбиркома объяснили, что это произошло из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями. В частности, некоторые кандидаты принесли подписи избирателей, которые уже умерли.

В начале июля Дмитрий Гудков сетовал на то, что его якобы проверяют тщательнее остальных.

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