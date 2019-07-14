Политолог объяснил причины и последствия несогласованной акции в Москве

Организаторы сегодняшнего несанкционированного митинга в центре Москвы, судя по всему, изначально не собирались участвовать выборах. Об этом заявил «Ленте.ру» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Этих людей уже уличили в том, что они собрали подписи "мертвых душ", — отметил политолог. — Теперь же, вместо того, чтобы обратиться с жалобой на недопуск к выборам в суд, как это сделал бы реальный политик, чувствующий свою правоту, они устраивают массовое правонарушение в воскресный день в центре столицы».

Теперь, по его словам, несколько сотен человек, часть из которых делает это за деньги или по собственной глупости, организовано создают выгодную для организаторов картинку и провоцируют правоохранительные органы, чтобы те их задержали.

Последнее необходимо для наглядного отчета организаторов перед своими спонсорами.

«Ни одной заявки на проведение митинга никто не подавал, кстати. Это тоже о многом говорит, — подчеркнул Мартынов. — Да их бы скорее всего отклонили, ведь в выходные дни на центральных улицах Москвы большое число людей, которым митингующие объективно мешают».

Накопленная в Москве избирательная практика, по словам политолога, свидетельствует, что никакой проблемы собрать пять тысяч подписей кандидатами с самыми разными политическими взглядами нет. «При условии, что вы едете к людям с серьезными идеями, конечно», — добавил собеседник «Ленты.ру».

В воскресенье, 14 июля, около тысячи человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы, связанной с выборами в Мосгордуму. Причиной для нее стало то, что более 10 процентов подписей в списках, собранных оппозиционными кандидатами: Дмитрием Гудковым, Иваном Ждановым, Сергеем Митрохиным, Любовью Соболь и Ильей Яшиным — были забракованы, из-за чего все они были сняты с выборов.

Единый день голосования, в рамках которого будет избран новый состав Мосгордумы, запланирован на 8 сентября. Всего на выборы выдвинулись 426 кандидатов. Процедура выдвижения была завершена 5 июля.