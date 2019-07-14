Соболь обвинили в давлении на избирательные комиссии

Все 725 подписей, собранные юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь для участия в выборах в Мосгордуму, признаны недействительными. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает «Интерфакс».

По его словам, кандидат оказывает давление на избирательные комиссии посредством соцсетей. «Она в сетях заявляла, что к ней предвзято относятся. У нее признаны 725, а сначала обсуждалось 975, то есть ей простили 250 подписей — там, где были незначительные исправления. 14,67 процента брака», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что допустимый брак — 10 процентов. Таким образом, Соболь не хватает подписей для регистрации. Горбунов заявил, что в ее списках были умершие люди, а также те, кто живет в Москве по временной регистрации и в других избирательных кругах.

В то же время, отметил собеседник агентства, в комиссии настроены доброжелательно и призывают кандидатов приходить на заседания и доказывать свою правоту.

В свою очередь секретарь Московского городского реготделения «Единой России», зампред Мосгордумы Андрей Метельский отметил в беседе с РИА Новости, что партия займется исправлением ошибок, если подтвердится отказ в регистрации ее кандидатам. По его словам, ничего нет удивительного в том, что Мосизбирком «заметил и отбраковал подписи», так как все кандидаты «знали, на что идут».

«Мы говорили о том, что да, мы не боимся сбора подписей, мы, наоборот, хотим себя проверить на прочность, проявить некоторое гражданское мужество, если хотите, и пойти собирать подписи, не прятаться за законы», — сказал он.

12 июля член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что некоторые кандидаты в депутаты Мосгордумы предоставили подписи избирателей, которые уже умерли. По его словам, в случае подтверждения Мосгоризбирком признает такие подписи недействительными, после чего «будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление».

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