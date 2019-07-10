В Мосгоризбиркоме назвали заявления Гудкова провокацией

Слова кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова о том, что его проверяют тщательнее остальных и ущемляют в правах следует расценивать как провокацию, заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его слова приводит РИА Новости в среду, 10 июля.

Ранее Гудков на своей странице в Facebook также пожаловался на недопуск к проверке подписей его оппонента по округу Романа Бабаяна.

Реут объяснил, что Гудкова не пригласили на проверку, так как Бабаян сдал подписные листы на день раньше. «Никакого нарушения в этом нет», — подчеркнул представитель избиркома.

Он добавил, что комиссия имеет право представить на ознакомление подписные листы кандидатов только после окончания проверки окружной комиссии. Кроме того, по словам Реута, увеличение числа проверяющих экспертов связано только с объемом работы.

Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов. Выборы в столичный парламент запланированы на 8 сентября.

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