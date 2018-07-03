Гудков и Красовский не собрали подписи для участия в выборах мэра Москвы

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский не смогли собрать необходимое количество подписей для регистрации в качестве кандидатов на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Гудков, который выдвигался от «Гражданской инициативы», сдал в Мосгоризбирком 76 из 110 необходимых подписей муниципальных депутатов. «У меня нотариально заверенных подписей 76, из них некоторые дублируют районы. Я также сегодня сдам не нотариально заверенные письма в мою поддержку 116 депутатов. Я это все сдам, понимая, что этого не достаточно для регистрации кандидатом. Но мы уже завтра начинаем готовиться к выборам в Мосгордуму, где никакого муниципального фильтра нет», — заявил политик.

Журналист и общественный деятель Красовский шел на выборы самовыдвиженцем, и ему необходимо было собрать 36 тысяч подписей избирателей. «Мы все посчитали, выкинули брак, и в итоге у нас 21 тысяч подписей москвичей. Нужно было как минимум 36 тысяч. Мы не проходим. Я не прохожу», — сказал он. Красовский не исключил, что также будет участвовать в выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Мосгоризбирком завершил прием подписей от кандидатов 3 июля в 18:00.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Документы о выдвижении в Мосгоризбирком подали более 30 человек.

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