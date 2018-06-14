Паук из «Коррозии металла» захотел стать мэром Москвы

Музыкант Сергей Паук Троицкий, лидер «Коррозии металла» подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост мэра Москвы как самовыдвиженец. Об этом сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает ТАСС.

«Троицкий Сергей Евгеньевич 1966 года рождения, фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи "Корпорация тяжелого рока", Музыкальный руководитель и участник рок-группы "Коррозия металла", самовыдвижение», — сказал чиновник.

Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.

У Паука уже есть опыт выборов: в 1998 году он баллотировался на довыборах в Госдуму по Люблинскому избирательному округу и набрал наибольшее число голосов, однако ввиду низкой явки избирателей (менее 25 процентов) результаты выборов были отменены. В 2013 году он подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, однако не был допущен до выборов, так как не набрал необходимое число подписей.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Ранее о желании принять в них участие также заявили актер Никита Джигурда, бизнесмен Герман Стерлигов, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, журналист Антон Красовский, а также действующий градоначальник Сергей Собянин.

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