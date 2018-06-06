Стерлигов собрался вернуть Москву в границы Садового кольца

Бизнесмен Герман Стерлигов намерен баллотироваться в мэры Москвы. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

В случае победы на выборах он обещает «уместить всю Москву в Садовое кольцо». «Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей. Прогнозируемая численность населения города Москвы через четыре года моего правления — 1 миллион человек», — пишет предприниматель.

Основную массу жителей мегаполиса бизнесмен планирует переселить в регионы, но за счет бюджетных средств. «Каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях», — отмечает он.

На менее выгодных условиях Москву покинут «миллионы гастарбайтеров». Стерлигов подчеркивает, что детальная программа расселения мегаполиса разработана и апробирована. «Действовать обязуюсь быстро и решительно», — заключил он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. О желании принять в них участие заявили действующий мэр Сергей Собянин, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин и журналист Антон Красовский. В середине апреля о намерении баллотироваться заявил блогер Илья Варламов, однако позже отказался.

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