Собянин снова пойдет в мэры Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении участвовать в выборах мэра столицы. Об этом он сообщил в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в парке Горького, передает агентство «Москва».

«Я решил выдвинуть свою кандидатуру на очередные выборы мэра Москвы», — сказал он.

Собянин заявил, что чувствует себя ответственным за проекты, реализация которых была начата в Москве и требует участия со стороны городских властей.

«Они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали. Я чувствую огромную ответственность за то, что москвичи поверили в эти проекты, поддержали их, и мы вместе работаем над ними. Я чувствую огромную ответственность за недостроенные станции метро. (...) Я чувствую ответственность за то, чтобы наши школы были действительно самими лучшими в мире», — отметил он.

17 мая депутаты Московской городской думы приняли закон, согласно которому москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы за пределами города. Осуществят это с помощью технологии «Мобильный избиратель». Инициатором закона стал Сергей Собянин.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.

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