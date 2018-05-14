Собянин задумал сделать выборы мэра доступными для дачников

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект о создании избирательных участков за городом, которые будут действовать во время мэрских выборов. Об этом он написал на своем персональном сайте в понедельник, 14 мая.

«По закону выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года — в самое "дачное" воскресенье осени. Встречаясь с пенсионерами, да и с другими людьми, я часто слышал жалобы на то, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг», — сказал он.

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Он подчеркнул, что ситуацию можно исправить при помощи системы «мобильный избиратель», которая была опробована на президентских выборах. «Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно. Главное — чистота и прозрачность выборов. Наблюдение за ходом голосования на "загородных" участках должно быть таким же, как и в Москве», — добавил Собянин.

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина, комментируя инициативу мэра Москвы, заявила, что «с точки зрения федерального закона, это не исключается».

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