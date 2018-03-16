Собянин рассказал о новом формате голосования

Москвичи смогут проголосовать на выборах президента России 18 марта в новом формате — с помощью системы «Мобильный избиратель». Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Суть в том, что каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг», — объяснил он.

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Мэр подчеркнул, что проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений, и предостерег провокаторов от проверки системы «на прочность», сославшись на 142 статью Уголовного кодекса России.

«Правила таковы, что “мобильный избиратель” будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы», — пояснил Собянин.

Он отметил, что примерно 3450 человек подали несколько заявлений о голосовании на разных избирательных участках. Из них 40 граждан подали от 3 до 8 заявлений. 412 189 избирателей из других регионов России собираются проголосовать в Москве.

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