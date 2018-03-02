Собянин рассказал о московских школах будущего

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития столичного образования. Об этом он написал в своем личном блоге.

«Важно, чтобы в этой работе участвовали, прежде всего, те, кому все это воплощать в жизнь. Поэтому я попросил инициативную группу директоров школ разработать первый набросок стратегии развития образования», — рассказал он.

По его словам, на круглом столе с участием директоров школ уже прозвучало несколько интересных идей. В частности, предлагается внедрить в обучение системы ПОТОК и РОСТ. ПОТОК поможет делать учебные планы гибче, дать возможность ученикам изучать интересующие их предметы не только в своем классе, но и в соседней школе, технопарке или спортзале. РОСТ — распределенное оценивание в системе талантов — будет добавлять каждое достижение ученика в итоговое портфолио выпускника.

Мэр также предлагает освободить учителей от прохождения аттестации, многочасовой проверки тетрадок и помочь им освоить новые роли наставников и путеводителей детей. Он отметил, что труд педагогов также должен достойно оплачиваться.

«Сегодня московские школы входят в десятку лучших школ мира. Значит завтра мы должны стремиться войти в первую тройку», — заключил мэр.

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